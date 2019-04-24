مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي وهشام.. مشاركة رمضان وسليمان.. وغياب الثلاثي

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة مع لاعب وسط الفريق هشام محمد لتحفيزه قبل مباراة المصري البورسعيدي.

وأفاد مراسل يلا كورة بالنادي الأهلي، أن لاسارتي حرص على تحفيز اللاعب في ظل اقترابه من المشاركة بدلاً من عمرو السولية والذي يغيب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعلى هامش المران حرص لاسارتي خلال محاضرته مع اللاعبين عن أهمية العودة للانتصارات بدءًا من مباراة المصري والمقرر لها غدًا الخميس ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19.

وكان الأهلي تلقى خسارة في المباراة الماضية أمام بيراميدز بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25.

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وشهد مران الفريق انتظام وليد سليمان في التدريبات بعد عودته من ألمانيا حيث لم يشارك اللاعب منذ مباراة شبيبة الساورة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، شارك رمضان صبحي في المران الجماعي بعدما لليوم الثاني على التوالي بعدما تعرض مؤخرًا لإصابة بشد في العضلة الأمامية.

في المقابل، غاب الثلاثي محمود وحيد وشريف إكرامي وصالح جمعة عن التدريبات حيث يعاني وحيد من كدمة في الركبة بينما يواصل إكرامي غيابه بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وخمس نقاط عن بيراميدز متصدر المسابقة حاليًا، لكن يمتلك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين بجانب لقاء المصري.