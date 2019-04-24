تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، عدد كبير من الفيديوهات والصور الساخرة على هزيمة الأهلي من بيراميدز بهدف نظيف منذ أيام، والتي حرمت الأهلى من صدارة الدوري المصري.
وكانت أبرز هذه الفيديوهات أغاني شبابية كأغنية "شال الأهلي شال من بيراميدز رايح جاي" وتصدرت هزيمة الأهلي من بيراميدز التريند الخاص بموقع تويتر بالإضافة الى فيديوهات تحليل ساخرة دشنها مجموعة من المشجعين للسخرية من الطريقة التي لعب بها مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي .
الجدير بالذكر أن بيراميدز تغلب بالأمس على الزمالك بهدف نظيف وأنتزع صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية "شال الأهلي من بيراميدز" تغزو مواقع السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.