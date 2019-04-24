شكرا لقرائتكم خبر عن «مجانين» حتى 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد مصدر مسؤول من داخل البيت الأهلاوي لـ«الخليج 365» أن كل ما يشاع ويتواتر في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية حول خروج عدد من اللاعبين المرتبطين مع النادي بعقود رسمية، ما هي إلا محاولات للزعزعة والضرب بين إدارة النادي وعشاقه واللاعبين، وذلك من خلال بث شائعات كاذبة تروج لرحيل عدد من اللاعبين الكبار ومن تربطهم علاقة وطيدة بالنادي.

مشدداً على أن الأهلاويين اعتادوا على ذلك في نهاية كل موسم، ولكن لا بد من وقفة صادقة من الجماهير المحبة والعاشقة لصد كل تلك الشائعات بعدم تداولها وتصديقها ودعم لاعبي الفريق والعمل خلال قادم الأيام على المحافظة على المكتسبات وتعزيز الفريق بلاعبين كبار ومدرب مميز.

وأضاف، من المضحك تصديق الأخبار التي تتناقل عن شكوى جانيني للأهلي وهو الذي استلم كافة مستحقاته من دفعة ومرتبات حتى بداية أبريل الجاري، وبذلك اللاعب أبدى ارتياحه التام في الأهلي ورغبته الكبيرة في الاستمرار إلى جانب أن اللاعب لديه عقد لأربع سنوات مع الفريق مكتمل بشرط جرائي يتجاوز الـ 15 مليون دولار في حال رغب فسخ العقد أو فكّر أي ناد في استقطابه، بينما السومة هو الآخر والجميع يعرف جيداً علاقته الوطيدة والقوية بالأهلي ورغبته الكبيرة في الاعتزال في بيته الأهلي واللاعب لديه هو الآخر عقد حتى 2022 وشرط جزائي قرابة الـ20 مليون دولار.

واختتم المصدر حديثه بأن صنّاع القرار في النادي اعتادوا على سماع كل تلك الشائعات ولكن على الجماهير عدم الانجراف خلف كل ما يقال وعدم تصديق كل ما يقال ودعم اللاعبين مع أي إدارة كانت.