شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الشباب يكرمون تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كرم وزراء الشباب والرياضة العرب تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم لما قدمه من عمل متميز ونجاح في إعادة البطولات العربية للواجهة، وذلك في اجتماعهم الذي عقد يوم أمس (الثلاثاء) في ختام الدورة الثانية والأربعين، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد بدأ اجتماع الوزراء بكلمة لوزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر الدكتور أشرف صبحي، ثم بكلمة مماثلة لرئيس الدورة الحالية السفير أحمد النازي السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، ثم كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بعد ذلك ناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تخللها استعراض نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس (41-42)، ثم قدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية تقريراً عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، كما قدمت وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية عرضاً آخر عن مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي الأول.