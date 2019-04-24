التونسي يدرب إعلاميي المدينة على فنون الصحافة

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) واصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، وآخرها البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم (الإثنين) الماضي في المدينة المنورة تحت عنوان «الفنون الصحفية»، الخاص بمسار الصحافة وينتهي اليوم (الأربعاء)، ويقدمه رئيس تحرير "الخليج 365" الأسبق محمد التونسي، بمشاركة أكثر من 35 متدربا من أعضاء الاتحاد والإعلاميين وطلاب الإعلام. وفي بداية البرنامج قدم التونسي جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المادة الصحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية). وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام أربعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق.

واصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، وآخرها البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم (الإثنين) الماضي في المدينة المنورة تحت عنوان «الفنون الصحفية»، الخاص بمسار الصحافة وينتهي اليوم (الأربعاء)، ويقدمه رئيس تحرير "الخليج 365" الأسبق محمد التونسي، بمشاركة أكثر من 35 متدربا من أعضاء الاتحاد والإعلاميين وطلاب الإعلام. وفي بداية البرنامج قدم التونسي جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المادة الصحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية). وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام أربعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.