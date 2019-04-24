شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يطلق مبادرة لتدريب 1000 طالب على الشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلق الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتعاون مع إحدى المدارس الأهلية في مكة المكرمة، مبادرة تستهدف تدريب 1000 لاعب ولاعبة شطرنج في تعليم مكة المكرمة، لتفعيل الشطرنج المدرسي ولتطوير مهارات التفكير لدى الطلاب والطالبات وتأهيل الكوادر التعليمية لإقامة العديد من الفعاليات، لتكون أنموذجا إقليميا يتم عرضه على جميع المؤسسات التعليمية في القارة الآسيوية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة المكرمة والمكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضات المدرسية والاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وتتضمن مبادرة الشطرنج المدرسي تأهيل الكوادر التعليمية في إدارة تعليم مكة المكرمة فنيا وفقا للأنظمة والقوانين الدولية لرياضة الشطرنج، بإقامة دورات في التنظيم والتحكيم والتدريب، تتناول منهج الشطرنج المدرسي، وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج، وأنظمة المسابقات الدولية وحساب التصنيفات والألقاب الدولية وأنظمة الوقت ومهمات وواجبات الحكام والمنظمين وآلية استضافة البطولات العالمية.

ووفقا لمنهج الشطرنج المدرسي المعتمد في الاتحاد الآسيوي للشطرنج تقوم الكوادر التعليمية في تعليم مكة بتأهيل الطلاب، إذ يتناول المنهج طرقا وأساليب تحفيزية ومشجعة للطلاب بداية من شرح طريقة تحريك القطع وافتتاحيات اللعب والإستراتيجيات والخطط والتكتيكات والنهايات، وذلك خلال برنامج متكامل لتمكين الطلاب والطالبات من تحقيق ثلاثة محاور أساسية للتأسيس تتعلق بتعريف الطالب برياضة الشطرنج واستطاعته على ممارسة اللعبة وفقا للقوانين الدولية والقدرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.