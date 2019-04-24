شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يصفق بيد واحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني لفريق يد الوحدة اللاعبين إجازة لمدة أسبوع والعودة للتدريبات يوم (الأحد) القادم استعدادا لمواجهة القادسية في 11 مايو بمكة، طالبت الجماهير الوحداوية إدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الهزيمة الثانية على التوالي من الأهلي وقبله الفيصلي، بمشاركة اللاعبين المحليين الصاعدين من درجة الشباب في مواجهتي القادسية والفيحاء، وذلك من أجل منحهم الفرصة الكاملة والحكم عليهم قبل وضع خطة إستراتيجية للموسم القادم، إذ كشفت المواجهات السابقة أن نصف الفريق الحالي لن يجلب بطولة أو مركزا متقدما، ولابد من تسريح العناصر التي قدمت كل ما لديها والبحث عن الأفضل، وقد تقرر عقد اجتماع فني يوم (الأحد) القادم بين الجهازين الفني والإداري من جهة، ورئيس النادي حاتم خيمي، لبحث الأسباب الرئيسية وراء هزيمتي الفيصلي والأهلي، رغم توفر الأجواء الصحية.

من جهة أخرى، بدأ مدرج نادي الوحدة في حشد محبيه من أجل استقطاب كافة الجماهير الوحداوية من أحياء مكة عبر حافلات ونقلهم إلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز يوم (الجمعة) القادم لمؤازرة فريق اليد في مواجهته أمام الأهلي في آخر جولة في الدوري الممتاز، إذ لا توجد خيارات أمام الوحداويين سوى الفوز إذا رغبوا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وضم الدوري إلى كأس الأمير سلطان والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، فالفوز يمنح الوحداويين بطولة الدوري والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية واستضافة بطولة النخبة، أما الهزيمة فقد تهدي البطولة للمنافسين، الخليج والنور.