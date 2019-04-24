شكرا لقرائتكم جروس للاعبى الزمالك: ننسى الدورى ونركز فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه بضرورة غلق ملف الدورى ونسيان الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وشدد جروس، على لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على النجم الساحلى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 28 من الشهر الجارى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد المدير الفنى للاعبى الزمالك، أن مسابقة الدورى لم تحسم بعد ومازالت المنافسة قائمة بين الأهلى وبيراميدز، مشددًا على ضرورة التركيز فى لقاء النجم الساحلى التونسى أولاً، نظرًا لأهمية لقاء الذهاب، قبل مباراة العودة التى ستقام على الملعب الأولمبى بسوسة يوم 5 مايو المقبل.
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