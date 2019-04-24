شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم 24-4-2019 عن عودة رمضان صبحى أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام المصرى فى الثامنة مساء غد الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اخبار الاهلي اليوم عن انتظام وليد سليمان وغياب صالح جمعة





اخبار الأهلى اليوم حيث انتظم وليد سليمان فى التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك الحاوى في التدريبات الجماعية بشكل منتظم بعد عودته من ألمانيا وانتهائه من الفحوصات الطبية، التي خضع لها هناك، كما شهد التدريب غياب صالح جمعة دون معرفة أسباب غيابه.

اخبار الأهلي اليوم عن عودة رمضان صبحى





اخبار الأهلي اليوم، حيث ظهر رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي في مران فريقه اليوم، بعد إعلان تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي لحقت به مؤخرا، كما عقد لاسارتى جلسة خاصة مع هشام محمد الذى اقترب من المشاركة فى مباراة المصرى فى ظل غياب السولية وعاشور عن اللقاء.

اخبار الاهلى اليوم عن قائمة الفريق أمام المصرى





اخبار الاهلى اليوم عن إعلان لاسارتى قائمة الفريق لمواجهة المصرى والتى ضمت كلا من: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.