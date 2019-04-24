شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. صالح جمعة يغيب عن مران الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام حاليآ على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements ويخوض الأهلي مرانه الأخير على استاد التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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