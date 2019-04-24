شكرا لقرائتكم كهربا يحجز مكانه فى تشكيل الزمالك ضد النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، العودة للتشكيل الأساسى للزمالك أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

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وظهر محمود كهربا بصورة جيدة عقب الدفع به كبديل فى الشوط الثانى أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت هزيمة الأبيض بهدف دون رد، حيث سيعيد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، كهربا، لقيادة الجناح الأيسر أمام بطل تونس بعد تذبذب مستوي أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى، بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور، بعد تخطيه للهلال السودانى الذى فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإيابا بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.