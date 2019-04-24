شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى .. رمضان والشيخ وهشام في قائمة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري في إطار منافسات بطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية. الأهلي ضد المصري .. تعرف على قائمة الأحمر Advertisements وضمت القائمة كلا من : علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي وعربي بدر.

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