شكرا لقرائتكم دونجا يدعم الإسماعيلي أمام دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الإسماعيلى جهود محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب ارتكاز الفريق بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام الزمالك بالدورى للأيقاف حيث يعود اللاعب للدراويش في مباراة وادى دجلة غداً باستاد بتروسبورت فى إطار الجولة الــ30 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة فى المواجهة القادمة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانيفسكى”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دونجا يدعم الإسماعيلي أمام دجلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.