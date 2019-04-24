شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. حكم مكسيكى أو أرجنتينى لموقعة المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب اتحاد الكرة من حسم طاقم حكام مباراة الاهلى والمصرى غدا فى الدورى العام والتى ستقام بالمكس. كشف مصدر باتحاد الكرة لــ"الخليج 365" إن طاقم الحكام سيكون إما من المكسيك او الأرجنتين، وسيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد المصري .. حكم مكسيكى أو أرجنتينى لموقعة المكس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.