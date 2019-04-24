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شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يتفقد عمليات التطوير بملعب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية ضمن بطولة أمم أفريقيا 2019، اليوم استاد الإسكندرية للوقوف على آخر المستجدات وأعمال التطوير والتجديدات بالاستاد.
وتوجه عامر حسين بالشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لما يقوم به من مجهودات يومية ومتابعة أعمال التطوير، وكذلك الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية ومتابعة سير الأعمال على مدار اليوم.
يذكر أن ستاد الإسكندرية يستضيف المجموعة الثانية فى البطولة وتضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندى وغينيا.
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