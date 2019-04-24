"الونش" مهدد بالدكة أمام النجم بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك، مهددًا بالخروج من التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وجاء تراجع مستوى "الونش" فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، التى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وخسرها الأبيض بهدف نظيف سجله على جبر، ليدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية إعادة محمد عبد الغنى، لقيادة خط الدفاع بجوار محمود علاء، فى مباراة الفريق أمام النجم الساحلى.
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