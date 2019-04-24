الإسماعيلى يختتم استعداداته لدجلة بتخفيف الحمل البدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى استعداداته لمواجهة وادى دجلة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت، فى إطار الأسبوع الـ30 بمسابقة الدورى الممتاز. المران بدأ باجتماع من الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا. Advertisements وتخلل المران الختامى إقامة عدة جمل فنية وتكتيكية سعيا لتطبيقها خلال مواجهة الغد ومباغتة المنافس. وفضل المدرب البلجيكى تخفيف الحمل التدريبى على اللاعبين قبل المباراة من أجل تجنب شعورهم بالإرهاق. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين، حيث تم إيقافها للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الخطط الفنية المطبقة.

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