محمد هانى يخوض تدريبات منفردة فى الأهلى بعد استبعاده من مواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى تدريبات تأهيلية عقب مران الفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، الذى أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements وأدى محمد هانى تدريبات تأهيلية تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بإجهاد عضلى. ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى مساء غد الخميس على استاد المكس فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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