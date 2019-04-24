شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد الثالثة عصرا موعدا لتجمع اللاعبين بعد ضياع قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس الثالثة عصر اليوم الأربعاء، موعدًا لتجمع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب النادى، استعدادا لمباراة النجم الساحلى، التى ستجمع الفريقين فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية على استاد برج العرب.

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ورفض الجهاز الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من مران اليوم، عقب مباراتهم أمام بيراميدز، التى أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وخسرها الأبيض بهدف دون رد سجله على جبر.

وفقد الزمالك صدارة الدورى الممتاز، لصالح بيراميدز الذى احتل المركز الأول برصيد 63 نقطة، وخلفه الأبيض برصيد 60 نقطة فى المركز الثانى ومازال هناك مباراتان مؤجلتان للفريق الأبيض، حيث خاض بيراميدز 29 مباراة فيما خاض الزمالك 27 مباراة.