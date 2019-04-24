موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوز الفريق التونسى على الهلال السودانى بنتيجة 2/ 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد السويس بإياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت النجم والهلال بمدينة "سوسة" التونسية، انتهت بفوز النجم الساحلى بنتيجة 3 – 1، ليتأهل النجم بمجموع المباراتين 5-2. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفيدرالية الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفيدرالية تأهل الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق حسنية أغادير المغربى بعد التعادل فى مباراة الذهاب سلبيًا قبل أن يعود ويفوز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على أرضية ملعب استاد السويس. Advertisements موعد مباراة الزمالك والنجم فى ذهاب نصف النهائى موعد مباراة الزمالك والنجم فى ذهاب نصف النهائى يخوض نادى الزمالك مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى فى مصر، يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساء. موعد مباراة العودة بين النجم الساحلى والزمالك موعد مباراة العودة بين النجم الساحلى والزمالك من المقرر أن يواجه الزمالك النجم الساحلى بلقاء العودة فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية بتونس، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.

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