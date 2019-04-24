شكرا لقرائتكم خبر عن إيروسبورت يستضيف البطولة الدولية للكرة النسائية الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، برئاسة اللواء نبيل سلامة، البطولة الدولية الودية المفتوحة لكرة القدم النسائية الخماسية.

ويشارك فى البطولة فرق لبنان والأردن ونادى إيرو سبورت ونادى مدينة نصر، بالإضافة إلى بعض الأكاديميات على أن تستمر المباريات لمدة 5 أيام وتقام المباراة الختامية الأحد المقبل 28 أبريل.

ومن المقرر أن يقيم النادى احتفالية كبرى فى اليوم الختامى للبطولة، حيث يتواجد أعضاء مجلس الإدارة بالكامل لحضور المباراة الختامية وتسليم الكأس والميداليات.