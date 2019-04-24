شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: 3 أسباب تمنع مختار مختار من تدريب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن هناك ثلاثة أسباب تمنع مختار مختار المدير الفنى لفريقه من الرحيل عن النادى لتولى تدريب مصر المقاصة خلفاً لطلعت يوسف.
وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مختار مدرب كبير ونثق فى استمراره مع الإنتاج الحربى، نشعر بالأمان فى وجوده على رأس الجهاز الفنى للفريق وسبق له رفض أكثر من عرض تدريب للرحيل عن الإنتاج".
واستكمل مدير الكرة بالإنتاج الحربى "ثلاثة أسباب تمنع مختار من الموافقة على تدريب المقاصة، أولها شعوره بالاستقرار داخل الإنتاج وثانيها الصلاحيات الكاملة التى يتمتع بها وعدم التدخل فى شئون الفريق تماماً، وثالثها العلاقة المتميزة التى تجمعه مع مسئولى النادى فى ظل النتائج المتميزة التى حققها منذ توليه المسئولية فلماذا يخاطر ويترك كل هذا ويرحل؟".
وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى، التى أقيمت على استاد بتروسبورت.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد بتروسبورت .
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