صور.. مناقشة تعديلات القانون الجديد فى اجتماع البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات، التى ستنطلق غدا فى صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولى. بدأ الاجتماع بندوة للحكام والمدربين عن تعديلات القانون الجديد، وكذلك الإجراءات الخاصة به. وتبع الندوة جلسة للحكام المشاركين من الحكام المصريين والأجانب فى البطولة للاطلاع على آخر التعديلات فى القانون الجديد، أعقبها اجتماع لتعليمات البطولة للحكام وتوزيعهم على فترات التحكيم خلال فترة البطولة. Advertisements جدير بالذكر أن البطولة ستشهد مشاركة عدد من الدول وهم "مصر - الجزائر - تونس - أوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس - ليبيا".

الاجتماع الفنى لرفع الاثقال

الاجتماع الفنى لرفع الاثقال

الاجتماع الفنى لرفع الاثقال

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