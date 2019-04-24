شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن مران الأهلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى عن المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements ويخوض الأهلى مرانه الأخير على استاد التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصرى. ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى مساء غد الخميس على استاد المكس فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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