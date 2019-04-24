شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة يهزم زامبيا 3 / 0 ويتأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للريشة الطائرة على نظيره زامبيا بنتيجة 3 /0 فى إطار ربع نهائى منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها نيجيريا، ليتاهل إلى نصف النهائى.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائى بالفوز بنتيجة 5 /0 على كل من الكونغو وأوغندا فى الدور الأول التمهيدى.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من أحمد صلاح وعلى الخطيب وعبد الرحمن عبد الحكيم وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هانى وجنا أشرف ونور يسرى.

ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة رامى إبراهيم، بينما يترأس البعثة مروة على عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة.