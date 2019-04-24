الإسماعيلى يستعيد جهود دونجا أمام وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإسماعيلى جهود محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب ارتكاز الفريق بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام الزمالك بالدورى. ويستعد الفريق لملاقاة وادى دجلة غداً باستاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الــ30 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى المواجهة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى.

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