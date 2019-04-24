رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة .
وكان رمضان قد شارك في مران الأمس كاملا وادى تدريبات الكرة مع الفريق.
وشارك رمضان صبحي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعدما تعرض مؤخرًا للإصابة بشد في العضلة الأمامية.
ويستعد الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يتخلص من الإصابة ويعلن جاهزيته لمواجهة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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