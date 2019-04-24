ليفربول يُحدد مصير صلاح

رغم تأكيد المصري محمد صلاح في أكثر من مرة رغبته بالبقاء ضمن صفوف ليفربول وصناعة المجد مع واحد من أعرق الأندية الإنجليزية إلا أن الحديث عن مستقبل صاحب القدم اليسرى الساحرة لن يتوقف.

ووفقا للصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، فإن ليفربول لن يقبل ببيع صلاح بأقل من 180 مليون يورو.

إلى ذلك، كثرت مؤخرا التقارير الصحفية عن رغبة نادي ريال مدريد بضم صلاح، حيث يعتبر النادي “الملكي” من أكثر الفرق المهتمة بخدمات أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ويريد “الميرنغي” ضم “مو صلاح” بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية، بحسب العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرا.

وبناء على هذا السعر الخيالي الذي حدده ليفربول للتخللي عن هدافه محمد صلاح، فسيصبح ثاني أغلى لاعب على الإطلاق، خلفا لنيمار.