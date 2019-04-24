قلق في ليفربول بسبب “بيتزا صلاح”

وضمت قائمة الرياضيين الآخرين كل من، الأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لاكيرز، ولاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورغان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

أثارت الصورة التي نشرها أمس الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في تويتر، الجدل بين متابعي الفرعون على منصات التواصل الاجتماعي، والقلق بين مشجعي الريدز.

ونشر صلاح صورة له وهو يتناول وجبة “بيتزا”، وأرفقها بعبارة: “عندما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما”.

وبدأت جماهير ليفربول تتساءل عن حقيقة تواجد صلاح في الولايات المتحدة، في وقت شديد الحساسية في الموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، ولديه مباراة بعد غد أمام ضيفه هيديرسفيلد تاون ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليغ الذي دخل فترات الحسم، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ويبدو أن جماهير ليفربول متأثرة بالتقارير الصحفية التي تحدثت مؤخرا عن خلافات بين صلاح والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، وإمكانية مغادرة النجم المصري للريدز في الميركاتو القادم، وربطت سفره المفاجئ بهذه التقارير.

بينما الحقيقة، أن صلاح شارك في حفل مجلة ” تايم” الأمريكية، الذي أقيم فجر اليوم بمدينة نيويورك، لإعلان اختيار أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

وضمن قائمة مجلة ” تايم”، لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، هناك 5 رياضيين فقط، وجاء اسم صلاح بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد فيها، بالإضافة إلى 4 رياضيين آخرين.

وضمت قائمة الرياضيين الآخرين كل من، الأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لاكيرز، ولاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورغان، والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.