امرأة تقود مباراة لأول مرة في تاريخ الكرة الفرنسية

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تتولى إدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى حين يستضيف أميان منافسه ستراسبورغ في 28 أبريل الجاري.

وكانت فرابار، الفرنسية الوحيدة التي ستشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم للسيدات التي ستقام في فرنسا في يونيو المقبل، هي أول امرأة أيضا تدير مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان “عينت لجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستيفاني فرابار، التي اختارها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للمشاركة في كأس العالم للسيدات في فرنسا، لإدارة مباراة في الأسبوع 34 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي بين إميان وستراسبورغ”.

ولن تكون فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري الأضواء بإحدى بطولات الدوري الأوروبية الكبرى إذ سبقتها الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني في 2017 بين هيرتا برلين وفيردر بريمن وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.