بوسكيتس يختار طريقة الفوز بالليغا التي يفضلها

أكد نجم وسط نادي برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، أنه يفضل الفوز بلقب الدوري الإسباني على ملعب فريقه “كامب نو”، السبت المقبل، عندما يلتقي مع ضيفه ليفانتي.
قال بوسكيتس: “شخصياً أفضل الفوز باللقب على ملعبنا أمام جمهورنا والاحتفال به هناك، ما قمنا به في “الليغا” كان مذهلاً، أصبحنا فريقا فوق العادة، خسرنا مباراة واحدة فقط، ما صنعناه خلال الأعوام الأخيرة شيء تاريخي، أنا مسرور من أجل هذا”.
ويتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في حال خسارة أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب أمام فالنسيا الذي يستضيفه على ملعبه ضمن منافسات الجولة 34.
وتحدث بوسكيتس عن المباراة التي فاز بها برشلونة على ألافيس 2-0، حيث قال: “كنا الأكثر تفوقاً طوال الوقت، في الشوط الأول عانينا بعض الشيء للوصول إلى المناطق الهجومية، ولكننا سيطرنا على مجريات اللعب”.
وتابع: “دافعوا بعدد كبير من اللاعبين، حاولنا استنفاد طاقتهم للاستفادة من ذلك في الشوط الثاني وبالفعل نجحنا في هذا”.
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