لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري في إطار منافسات بطولة

الدوري والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من : علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد

فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر.