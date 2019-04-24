التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب " أولد ترافورد" ضمن مؤجلات الجولة الـ٣١ من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
يدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، طامًعا في الثلاث نقاط، ويدرس سولشاير تشكيل الشياطين الحمر ومن المحتمل أنيدفع بـ:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في الدفاع: أشلي يونج، فيكتور ليندوف، سمولينج، لوك شو
في خط الوسط: نيمانا ماتيتش، بول بوجبا، فريد
في الهجوم: جيسي لينجارد، روميلو لوكاكو، ماركوس راشفورد
يحتاج مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس بفارق
ويدخل اليونايتد المباراة بعد هزيمة قاسية يوم الأحد الماضي، بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام إيفرتون، مما يزيد من أهمية مباراة ديربي مانشستر من أجل الفوز و ضمان مركز بدوري الأبطال وسط الصراع المحتدم مع ٣ فرق أخرى، وفارق النقاط البسيط بينهم.
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