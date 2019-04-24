موعد مباراة مانشستر سيتي ويونايتد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، التي ستجمع الفريقين مساء، اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مؤجلات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 86 نقطة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من أقرب منافسية ليفربول المتصدر برصيد 88 نقطة، حيث يبحث جوارديولا، المدير

الفني للمان سيتي، عن تعويض خروجة من دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد، بينما يرغب سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، في خطف الفوز ليصالح جماهير المان يونايتد بعد سلسة متواصلة من نزيف النقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

تذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبور HD 2 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل مانشستر سيتي القاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز المركز السادس برصيد 64 نقطة.