لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بعدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق،

اليوم الأربعاء.

وتطرق لاسارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث حول أهمية مباراة المصري، وضرورة

تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء، غد الخميس، على ستاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.