عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق،اليوم الأربعاء.
وتطرق لاسارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث حول أهمية مباراة المصري، وضرورة
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء، غد الخميس، على ستاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بعدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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