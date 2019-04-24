أحمد صلاح حسني: كل ١١٢ سنة والأهلي طيب

وجه أحمد صلاح حسني، مهاجم الأهلي الأسبق، رسالة تهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة مرور 112 عاما على إنشاء النادي. 112 عاما على إنشاء النادي. وكتب حسني عبر تويتر :" ‏كل ١١٢ سنة والأهلي طيب عيد ميلاد سعيد للجماهير الوفية المحبة للكيان في كل أنحاء مصر والوطن العربي ‎#الاهلي ‎#112_سنه_اهلى".

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