وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي بعد عودته من ألمانيا

انتظم وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك سليمان في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل منتظم بعد عودته من ألمانيا وانتهائه
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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