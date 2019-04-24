وزير الرياضة يشارك محافظة جنوب سيناء في احتفالها بعيد التحرير

يحضر غدًا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقة اللواء حازم فودة محافظ جنوب سيناء، مهرجان للغوص والطيران بالباراشوت وتسلق جبال سانت كاترين تحت شعار "التحدى والمغامرة" بمشاركة 115 مشاركًا ومشاركة ومدربين البراسيل والغوص وذلك لإبراز مكانة مصر في تنفيذ هذه الرياضات.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يوم الجمعة القادم فى شرم الشيخ بطولة مضمار الهجن الدولية والذى يعد من أهم الإنجازات الرياضية

التي تحققت في مصر كما سيتم افتتاح طريق جلالة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين بجانب افتتاح المركز الثقافي الإسلامى بمسجد الصحابة.

وفي سياق متصل .. يقام تحت شعار "سيناء أرض السلام" احتفالية تتضمن مسيرة مشى بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء محافظة جنوب سيناء وتكريم للمحاربين القدامى من أهل سيناء وإقامة الألعاب البدوية بالإضافة

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إلى سباق جمال وذلك بهدف إبراز تأثير الرياضة في جذب أطفال وشباب سيناء .

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالأعياد القومية لجعل الرياضة لغة السلام العالمى ومن أجل دعم مفهوم المواطنة وفي إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء تنظم وزارة الشباب والرياضة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال الفترة من 24 ل27 أبريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء .

الجدير بالذكر أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية ونشر فكر رياضة الممارسة مما يضيف إلى خريطة الرياضة المصرية.