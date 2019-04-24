جمعة: الأهلي مصدر فخر لنا

كتب وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق تغريدة هنأ فيها النادي الأهلي بمرور 112 النادي الأهلي بمرور 112عامًا على إنشائه. وقال جمعة :" ‏١١٢ عامًا وانت عظيم ومصدر فخر لينا يا ‎#أهلي".

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