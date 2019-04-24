رمضان صبحي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان رمضان شارك في مران، أمس الثلاثاء، كاملا وأدى تدريبات الكرة مع الفريق.
وشارك رمضان صبحي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للفريق،
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء، غد الخميس، على ستاد المكس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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