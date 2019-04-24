مصر تستضيف بطولة أفريقيا الأولى للأندية الأبطال للجودو

قرر مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للجودو برئاسة المالى، حبيب سيسيكو، إسناد تنظيم بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التى تقام لأول مرة فى تاريخ اللعبة إلى مصر.
وأقر الاتحاد الأفريقي استداث البطولة خلال الجمعية العمومية التى عقدت، أمس الاثنين، بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا على هامش البطولة الأفريقية للكبار والكاتا التى تنطلق، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 29 أبريل الجارى بمشاركة 32 دولة.
جاء إسناد تنظيم البطولة إلى مصر التى تقام العام المقبل، بعدما تقدم المهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو بإقتراح
تقام، اليوم، منافسات الكاتا، وتشارك مصر بستة لاعبين فى البطولة، وهم محمود سعيد، وعمر عبدالعظيم، وأسامه عاشور، ومحمد حسن، وأحمد عبدالسلام، ومحمد نصر الله، إضافة إلى حلمى حسين، مديرا فنيا.
يذكر أن مصر تشارك فى البطولة
واللاعبات هن لمياء حسن وزن 52 كيلو جراما، ونوران كامل وزن 70 كيلو جراما، وآلاء ناصر وزن 73 كيلو جراما، وكريمان كامل، وسلمى الشاذلى وزن فوق 78 كيلو جراما، وكل من السيد أبو ميدان، وعاطف مصطفى مدربين، إضافة إلى الحكم الدولي تامر عبدالفتاح.
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