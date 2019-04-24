رياضة | بيل يشعل أزمة بين زيدان وبيريز

كشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا عن أن ريال مدريد الإسباني رفض عرضًا قُدم من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات إندا والذي قال: إدارة ريال مدريد تريد الإبقاء على بيل لأن بيعه بسعر مخفض سيكون مؤذي لإدارة النادي، لكن زيدان يريد رحيل بيل، تشعر أن هناك فوضى حول هذا الأمر.

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وتابع إندا: مانشستر يونايتد عرض عرضًا ماليًا يتراوح من 70 مليون إلى 80 مليون يورو خلال الفترة الحالية، ولكن قبل ذلك بعد نهائي كييف في أوكرانيا، كان اليونايتد تقدم بعرض قدره 150 مليون يورو.

ويذكر أن المدرب زيدان كان أصدر قراراً بعدم إشراك بيل في مباريات ريال مدريد والتي تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو بسبب صافرات الاستهجان والتي تعرض لها من جمهور النادي الملكي مؤخرًا.

ويذكر أن الهولندي رفائيل فان دير فارت لاعب توتنهام الإنجليزي السابق تحدث عن وضع بيل مع الريال قائلًا: أنا مندهش قليلًا مما يحدث له، هو ليس مثل كريستيانو رونالدو وليس مثل ميسي ولكنه يؤدي بشكل جيد، ربما الضغوطات كثيرة عليه أكثر مما كانت في توتنهام.