رياضة | أيمن يونس: أخطاء الزمالك معروفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن يونس: أخطاء الزمالك معروفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك سابقًا أن أخطاء الفريق معروفة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري المصري.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على "تويتر": "صباح الخير.. وقت حرج و معقد لهزيمه الزمالك..والزملكاويه زعلانين قوي ده اكيد..الأخطاء كلنا عارفينها واتكلمنا فيها كلنا من قبل ما تحصل وكما توقعناها..بس كفايه كلام نساند و ندعم الفريق..ده وقت الجمهور ل اعاده الثقه للاعبين فمازالت كل الفرص في الملعب..صباحكم تحدي يصنع الامل".

ميدو: تخيلوا 4 أندية مثل بيراميدز.. الزمالك لم يقدم ما يشفع له

أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي بتجربة بيراميدز في الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" : "قلت في بداية الموسم إن تجربة بيراميدز ستجعل الدوري أقوى وبأني شخصيا أتمنى أن يتشجع المستثمرين الأجانب من هذه التجربة ويكون عندهم نفس القدر من شجاعة @Turki_alalshikh ويستثمروا في الدوري المصري صاحب التاريخ العريق.. يجب أن يكون هذا الفكر توجه من الدولة".

وأضاف ميدو: "يجب أن تعمل الدولة على توفير مناخ صحي للمستثمرين الأجانب بالقدوم لمصروتشجيعهم على ضخ أموالهم في مصر".

وتابع ميدو: "يجب ان نسوق الدوري وننظمه بشكل أفضل حتى نشجعهم!!تخيلوا لو ان هناك ٤ فرق أخرى بنفس مستوى بيراميدز في الدوري بجانب فرقنا التاريخية العريقة!! سنعود مرة أخرى لنكون أفضل دوري بالمنطقة".

وتطرق للحديث عن مستوى الزمالك في مباراة الأمس قائلا : "الزمالك لم يقدم ما يشفع له في مباراة أمس للفوز!! ولكن الآن وقت تكاتف الجميع خلف الفريق الآن وقت مساندة الجهاز الفني واللاعبين.. اللاعبون يعلموا تماما ان عليهم الظهور بشكل أفضل مما ظهروا عليه بالأمس إذا أرادوا أن يكونوا أبطالا!! اغلقوا صفحة مباراة الامس وقاتلوا في كل المباريات".

بيراميدز آخرهم.. 5 أندية قهرت الأهلي والزمالك في موسم واحد

كرر نادي بيراميدز سيناريو الأندية التي قهرت الأهلي والزمالك في موسم واحد بتصدره لجدول ترتيب الدوري المصري 2019 برصيد 63 نقطة.

وأصبح بيراميدز خامس فريق يهزم الأهلي والزمالك معاً فىيموسم واحد بالدورى المصرى آخر 10 سنين.

ولحق بيراميدز بأندية المقاصة والإسماعيلي وغزل المحلة وإنبي التي فاز على الأهلي والزمالك في موسم واحد.

أندية قهرت الأهلي والزمالك

الإسماعيلى فى موسم 2008/2009

غزل المحلة في موسم 2010/2011

إنبي في موسم 2014/2015

مصر المقاصة 2017 / 2018

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون الصراع على لقب الدوري

وانتزع نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 من 27 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ58 من 26 مباراة.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات في مشوار الدوري المصري والزمالك 7 مباريات والأهلي 8 مباريات.

ويخطط بيراميدز للفوز بكل مبارياته المقبلة حتى يصل للنقطة 78 بنهاية مشوار الدوري وهي النقطة التي لا يجب أن يتوقف عندها الأهلي والزمالك حتى يتوج بيراميدز باللقب بعد فوزه على القلعة البيضاء أمس بهدف نظيف.

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فرص بيراميدز والأهلي والزمالك

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل إليه الأهلي هو 82 نقطة إذا فاز بكل مبارياته، وفي هذه الحالة سيكون أقصى رصيد للزمالك 78 نقطة - هناك مباراة متبقية بينهما - لذلك سيحتاج بيراميدز لتعادل الفريق الأحمر في مباراتين ليضمن اللقب.

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل الزمالك إليه هو 81 إذا فاز بكل مبارياته ووقتها سيكون الأهلي 78 – هناك مباراة بينهما – وفي هذه الحالة سيحتاج بيراميدز لخسارة الفريق الأبيض في أي مباراة قادمة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

المصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك

10 غيابات في الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي

انضم محمد هاني وحسام عاشور ثنائي النادي الأهلي لقائمة الغائبين عن مباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأصبحت قائمة الغائبين تضم عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن للإيقاف ومحمد هاني وحسام عاشور وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وهشام محمد للإصابة.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.