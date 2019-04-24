رياضة | ريال مدريد يحدد أسماء الراحلين في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد أسماء الراحلين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصبحت قائمة الراحلين عن فريق ريال مدريد الإسباني شبه محسومة وأكثر وضوحاً خلال الفترة الحالية وقبل الدخول في سوق الانتقالات الصيفي.

ذكرت صحيفة سبورت، انه مع اقتراب نهاية الموسم بدأت التلمحيات لما يخبئه المستقبل داخل ريال مدريد خاصة على مستوي قائمة الراحلين في الصيف لعقد صفقات جديدة في الميركاتو.

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واكدت الصحيفة على أن هناك قائمة غير مرغوب فيها داخل ريال مدريد، اولها الويلزي جاريث بيل جناح الفريق بجانب ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وماريانو دياز بالإضافة إلى الظهير الإيسر ريجليون.

وسيكون زيدان في ورطة بمركز حراسة المرمي وسيكون مضطر لبيع أحد الحراس بين كورتوا أو لونين، بالإضافة إلى إيسكو لاعب الوسط بالرغم من مشاركته المستمرة مع زيدان مع فتح باب الرحيل أمام فاران بعد رغبته في البحث عن فرصة جديدة.

وبغض النظر عن الراحلين من الريال، سوف يحتاج النادي لأموال ضخمة لتمويل الصفقات ولذلك سيكون هناك استماع للعروض المقدمة للبرازيلي مارسيلو بالإضافة للثنائي مودريتش وكروس وكوفاسيتش وراؤول دي توماس وبورخا مايورال.