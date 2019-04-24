رياضة | يوفنتوس يهدد ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يهدد ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد نادي يوفنتوس الإيطالي الثنائي برشلونة وريال مدريد في صفقة التعاقد مع صفقة مميزة في الصيف المقبل.

تداولت الصحف العالمية بقوة اسم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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وكانت كبار أندية أوروبا مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بالإضافة لقطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان، لكن اللاعب جدد عقده مع لاتسيو ليتقاضى أعلى راتب بجوار زميله تشيرو إيموبيلي.

وفشل ميلينكوفيتش في تقديم مستوى كبير مثلما فعل الموسم الماضي وهو ما قد يسهل من عملية بيعه بسعر أقل من 120 مليون يورو وهو المبلغ الذي كان حدده لوتيتو المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية للتخلي عن لاعب وسطه.

وذكرت آخر الأخبار أن يوفنتوس قد يدفع بجناحه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو في الصفقة لتقليل المقابل المادي المطلوب.