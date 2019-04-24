رياضة | رسميا.. براءة رئيس برشلونة السابق من تهمة غسيل الأموال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. براءة رئيس برشلونة السابق من تهمة غسيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأت المحكمة الوطنية الإٍسبانية ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة وخمسة آخرين في قضية غسيل أموال تخص كرة القدم في البرازيل.

وقامت هيئة المحكمة بتقييم الأدلة ضد المتهمين والتي لم تثبت إدانتهم لذلك تم الحكم بالبراءة عملاً بمبدأ المدعي العام الجديد حيث أن الشك غير كافي لإدانة المتهم.

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وكانت المحكمة قد أصدرت أحكام في وقتٍ سابق على المتهمين الستة في هذه القضية والتي جائت كالتالي:

ساندرو روسيل ست سنوات وخمس سنوات لأندورا خوان بيسولي وعام ونصف لزوجة روسيل، فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين عام واحد و11 شهر.

الجدير بالذكر أن ريكاردو تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم متهم في نفس القضية، كما أن رئيس برشلونة السابق كان قد أمضى 23 شهر في الحبس الاحتياطي.