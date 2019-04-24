رياضة | مفاجأة جديدة في صفقة بوجبا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في صفقة بوجبا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واحد من الأهداف الكبري داخل نادي ريال مدريد في ميركاتو الصيف.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن بوجبا وهازارد هما الثنائي الأكثر ارتباطاً بالانضمام إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم بطلب من المدرب زين الدين زيدان.

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واكدت التقارير على أن المفاوضات لا تزال جارية بين إدارة نادي ريال مدريد مع رايولا وكيل أعمال بوجبا لحسم الصفقة في البرنابيو.

وكشف جوزيف بيدرول مقدم برنامج "التشيرنجو" عن أزمة تهدد انضمام بوجبا إلى ريال مدريد بسبب الراتب الضخم الذي طلب وكيل أعمال اللاعب لمنحه لبوجبا داخل الملكي.

وقال بيدرول خلال برنامجه "التشيرنجو": ريال مدريد لن يدفع لبول بوجبا 17 مليون يورو كراتب صافي في الموسم الواحد، ولكن يجب على بيريز رئيس النادي حسم الصفقة أولاً قبل مناقشة راتب اللاعب.