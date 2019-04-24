رياضة | الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب تشيلسي بسوء السلوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب تشيلسي بسوء السلوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهام جديد لمدرب تشيلسي ماوريسيو ساري بعد التعادل أمام بيرنلي 2-2 في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن الاتحاد الإنجليزي وجه تهمة سوء السلوك لمدرب تشيلسي ماوريسيو ساري بسبب سلوكه في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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وكان ساري قد هاجم حكم لقاء تشيلسي وبيرنلي يوم الإثنين الماضي في الوقت بدل الضائع من اللقاء بسبب تعمد لاعبي بيرنلي إهدار الوقت في اللحظات الأخيرة.

وانفعل ساري على خط التماس مما دفع حكم الساحة لطرده من ملعب اللقاء ليقف بعدها عند الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

ومن المنتظر أن يستمع الاتحاد الإنجليزي للمدرب ساري قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة.