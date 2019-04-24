رياضة | خاص.. الزمالك يطلب المساواة بالأهلي في نصف نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يطلب المساواة بالأهلي في نصف نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رئيس نادي الزمالك طلب حضور ٣٠ ألف مشجع في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب قبل نهائي الكونفيدرالية والمقرر له الأحد المقبل بملعب برج العرب.

يأتي طلب الزمالك أسوة بما حدث مع الأهلي في مباراة صن داونز بإياب دور الثمانية والتي حضرها أكثر من ٣٠ ألف مشجع.

يذكر أن المباراة قد تم نقلها لملعب برج العرب بموافقة الاتحاد الإفريقي بعدما كان من المفترض إقامتها على ملعب السويس.

خالد بوطيب جاهز لمواجهة الزمالك والنجم الساحلي

يخضع المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم على هامش تدريب الفريق وذلك لتحديد مدى شفاءه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الإسماعيلي.

وعانى خالد بوطيب من إصابة بسيطة فى الركبة أبعدته عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز بالأمس والتي خسرها الزمالك بهدف نظيف.

وينضم خالد بوطيب لتدريب الفريق اليوم بعد خضوعه للاختبار والتأكد من شفائه استعدادا لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب قبل نهائي الكونفسدرالية والمقرر له الأحد المقبل.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائى الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فيما تأهل النجم الساحلى بعد تخطيه للهلال السودانى.

بأمر مارتن لاسارتي.. "قائد" جديد لوسط الأهلي أمام بيراميدز

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتطرق لاسارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث حول أهمية مباراة المصري البورسعيدي وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص مارتن لاسارتي على عقد جلسة مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ومنح لاسارتي لاعبه هشام محمد بعض التعليمات الفنية بعدما اقترب من المشاركة في التشكيل الأساسي في ظل غياب عمرو السولية وحسام عاشور.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على استاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام المصري البورسعيدي

تأكد غياب محمود وحيد الظهر الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه غدا أمام المصري البورسعيدي بسبب الإصابة.

وتعرض محمود وحيد للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مران فريقه أول أمس بعد تدخل قوي من زميله ياسر إبراهيم.

واكتفى وحيد بخوض جلسة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في المران الجماعي ليتأكد غيابه عن مباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون الصراع على لقب الدوري

وانتزع نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 من 27 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ58 من 26 مباراة.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات في مشوار الدوري المصري والزمالك 7 مباريات والأهلي 8 مباريات.

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ويخطط بيراميدز للفوز بكل مبارياته المقبلة حتى يصل للنقطة 78 بنهاية مشوار الدوري وهي النقطة التي لا يجب أن يتوقف عندها الأهلي والزمالك حتى يتوج بيراميدز باللقب بعد فوزه على القلعة البيضاء أمس بهدف نظيف.

فرص بيراميدز والأهلي والزمالك

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل إليه الأهلي هو 82 نقطة إذا فاز بكل مبارياته، وفي هذه الحالة سيكون أقصى رصيد للزمالك 78 نقطة - هناك مباراة متبقية بينهما - لذلك سيحتاج بيراميدز لتعادل الفريق الأحمر في مباراتين ليضمن اللقب.

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل الزمالك إليه هو 81 إذا فاز بكل مبارياته ووقتها سيكون الأهلي 78 – هناك مباراة بينهما – وفي هذه الحالة سيحتاج بيراميدز لخسارة الفريق الأبيض في أي مباراة قادمة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

المصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك

10 غيابات في الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي

انضم محمد هاني وحسام عاشور ثنائي النادي الأهلي لقائمة الغائبين عن مباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأصبحت قائمة الغائبين تضم عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن للإيقاف ومحمد هاني وحسام عاشور وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وهشام محمد للإصابة.

شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس وهو ما تسبب في قلق البعض داخل الأهلي.

وأضاف شوبير: "الحقيقة أن هناك اختلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في المجلس ومن بين القضايا التي شهدت هذا الخلاف هو استمرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي من عدمه واستقر الرأي على استمراره لحين اشعار آخر".

وشدد شوبير على أن كل ما تردد عن استقالات أو حديث بعض الأعضاء مع أطراف أخرى خارج المجلس هو أمر لا صحة له على الإطلاق.