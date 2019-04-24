رياضة | ضربة موجعة تهدد ريال مدريد في ميركاتو الصيف

تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة قوية في احدي الصفقات التي يرغب النادي في التعاقد معها بالصيف المقبل.

يخطط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتوجيه ضربة مُدوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني وتجديد عقد اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لـ توتنهام صرح بعد مباراة توتنهام وبرايتون أنه يتمنى بقاء إيركسن مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

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وذكر موقع 101greatgoals أن تقارير صحفية ذكرت في نهاية الأسبوع المنصرم، أن إيركسن قريبًا سيوافق على تجديد عقده مع فريق توتنهام.

وسينتهي عقد إيركسن مع توتنهام بنهاية موسم 2019-2020، حيث يرغب توتنهام في الاحتفاظ به ومنعه من الرحيل.

وكان برنامج الـ El Chiringuito TV الإسباني أن إيركسن يود الانتقال لـ ريال مدريد في صيف العام الجاري.

ويذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أبدى رغبته في ضم إيركسن، في حال لم ينجح الريال في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد أو البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.